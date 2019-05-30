Стало известно, где Турция может разместить российские комплексы С-400

Анкара, 30 мая. Турция намерена использовать российские комплексы С-400 для защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Турции.

По данным агентства, в последнее время отношения между Турцией и Кипром заметно обострились. Поводом для этого стали противоречия из-за месторождений газа в Средиземном море.

По словам главы Анкарского центра исследования кризисных ситуация и политики Мехмета Сейфеттина Эрола, Турция рассматривает российские комплексы С-400 в качестве средства защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье, так как нынешние противоречия в регионе могут привести к «разлому» отношений между Турцией и США.

«Турция ощущает все большую угрозу в Средиземноморском регионе в связи с поддержкой Кипра со стороны США и Израиля», — пояснил эксперт.

При этом агентство отмечает, что комплексы С-400 могут быть размещены не только на побережье Средиземного моря. На прошлой неделе глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос о месте базирования комплексов С-400 продолжает обсуждаться. В апреле глава Минобороны Турции заявил, что С-400 могут быть задействованы для защиты Анкары, Стамбула, авиабазы «Инджирлик» и крупных промышленных объектов. По мнению журналистов, комплексы С-400 могут быть использованы для защиты турецкой атомной электростанции «Аккую», строительство которой осуществляет российская госкорпорация Росатом.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали соглашение на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. К осени 2019 года Анкара получит четыре дивизиона С-400. Власти США призывают Турцию отказаться от приобретения С-400, угрожая санкциями. Кроме того, Вашингтон обещает заблокировать поставки Анкаре многофункциональных истребителей пятого поколения F-35.