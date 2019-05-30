Путин подписал закон о старте третьего этапа амнистии иностранного капитала
Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 3 июня вводит третий этап амнистии незарегистрированных иностранных активов и счетов.
Амнистия снимает уголовную, административную и налоговую ответственность с нарушителей, при условии, что они задекларируют свое имущество, а контролируемые иностранные компании пройдут процедуру перевода в другую юрисдикцию. Ее можно осуществить в Калининградской области и Приморском крае.
Кроме того, можно получить гарантии по счетам и вкладам в иностранных банках, информация о которых содержится в специальной декларации. Это возможно, если перевести все свои средства на счета российских банков до предоставления декларации, передает телеканал 360.
«Российские налогоплательщики смогут еще в течение 9 месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией», — отметил глава ФНС Михаил Мишустин.