Путин подписал закон о старте третьего этапа амнистии иностранного капитала

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 3 июня вводит третий этап амнистии незарегистрированных иностранных активов и счетов.

Амнистия снимает уголовную, административную и налоговую ответственность с нарушителей, при условии, что они задекларируют свое имущество, а контролируемые иностранные компании пройдут процедуру перевода в другую юрисдикцию. Ее можно осуществить в Калининградской области и Приморском крае.

Кроме того, можно получить гарантии по счетам и вкладам в иностранных банках, информация о которых содержится в специальной декларации. Это возможно, если перевести все свои средства на счета российских банков до предоставления декларации, передает телеканал 360.