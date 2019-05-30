Мэр Анапы отменил шоу Волочковой за деньги из городского бюджета

Анапа, 30 мая. Мэр Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины Анастасии Волочковой, которое хотели провести за деньги из городского бюджета.

Он поручил закрыть электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой» и подчеркнул, что деньги из городского бюджета необходимо направить на другие цели. Его слова приводятся на официальном сайте города.

«У нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — отметил Поляков.

Мэр Анапы также добавил, что если бизнесмены предложат свою помощь и оплатят выступление российской балерины, то власти города возражать не будут.

Отметим, открытие курортного сезона в Анапе запланировано на 8 июня. Известно, что на нем выступит известный певец Стас Костюшкин. Также было анонсировано шоу «Балерина и клоун» с участием Волочковой и создателя цирка Global Circus Николая Челнокова. Балерина в свою очередь опубликовала несколько фотографий с репетиций программы в своем профиле в Instagram.

Ранее сообщалось, что шпагат балерины Анастасии Волочковой длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. О сбывшейся мечте она написала в своем Instagram. Волочкова призналась, что всегда шутила о том, что ее шпагат достоин высоких наград, но теперь это наконец-то случилось.