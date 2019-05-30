Стали известны подробности о знатоке, который заменит Друзя в команде Сиднева

Москва, 30 мая. Инна Семенова в ближайшее воскресенье дебютирует в знаменитой команде под руководством Виктора Сиднева в первом противостоянии летней серии игр «Что? Где? Когда?». Таким образом, именно она заменит в этой шестерке Александра Друзя.

Впервые за много лет за столом не будет прославленного знатока из Санкт-Петербурга, магистра, которого отстранили от игр в элитарном клубе после громкого скандала с его участием в другой не менее популярной интеллектуальной телепрограмме Первого канала — «Кто хочет стать миллионером?». После этого поклонники ЧГК вовсю начали гадать о том, кто именно заменит Друзя в команде Сиднева. Высказывались самые разные версии. И вот имя названо.

Это 31-летняя юрист Инна Семенова, которая живет и работает в Москве (окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко). Она играет в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?» уже три года. Дебют состоялся 27 марта 2016 года в команде, составленной из представительниц прекрасной половины человечества, за исключением капитана Ровшана Аскерова. Данная шестерка противостояла телезрителям в общей сложности шесть раз. Счет ничейный — по три победы и поражения. В нынешнем сезоне команда не выступает.

Любопытно, что весеннюю серию игр текущего года открывала специальная игра с участием трех семейных пар клуба. Семенова, будучи капитаном команды, играла вместе со своим мужем Михаилом Малкиным (членом шестерки Алеся Мухина).

Федеральному агентству новостей стало известно, что магистр игры «Что? Где? Когда?» вместе с Максимом Поташевым, Борисом Левиным, Леонидом Тимофеевым и Михаилом Дюбой пригласили Семенову в свой состав во многом за счет того, что она на постоянной основе показывала интересную и продуктивную игру.

Летний сезон телепередачи «Что? Где? Когда?» стартует 2 июня в 22:30 в прямом эфире Первого канала.

Ранее Александр Друзь извинился за скандал, произошедший во время игры «Кто хочет стать миллионером?».