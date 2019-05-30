Роскосмос отреагировал на отказ Пентагона от услуг РФ при космических пусках
Москва, 30 мая. Решение Пентагона отказаться от российских услуг при проведении космических пусков негативно скажется на международном сотрудничестве, об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе», — говорится в сообщении.
В российской госкорпорации назвали решение министерства обороны США отказаться от услуг РФ при запусках попыткой ограничить средства выведения на международном рынке.
В четверг Пентагон внес Россию в список государств, услугами которых при проведении космических пусков запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года. Помимо РФ в список также попали Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.
Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором заявлялось об «уверенности» Вашингтона в том, что якобы российские опознавательные спутники, предназначенные для диагностики космических аппаратов, имеют двойное военно-гражданское назначение. При этом американское ведомство ссылалось на публикации в российских СМИ.