Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что подавший в отставку спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее просил у него кресло директора ФБР, однако получил отказ. Об этом американский лидер сообщил на следующий день после того, как проваливший расследование о «вмешательстве» России Мюллер публично объявил, что складывает полномочия.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет (с другими потенциальными кандидатами) в надежде, что я назову его новым директором ФБР. Он уже проработал на этом посту 12 лет, поэтому я сказал ему «Нет». На следующий день он стал спецпрокурором. Тотальный конфликт интересов. Мило», — пишет Трамп в Twitter.

Президент США также назвал Мюллера и действующего директора ФБР Джеймса Коми «самыми грязными копами» в американской истории. Кроме того, он удивился тому, что никто из американских либералов больше не говорит о «русском сговоре».

Напомним, что накануне Мюллер заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора и покидает Минюст. Это стало результатом провала возглавляемого им расследования о «вмешательстве» России в американские выборы, которое проводилось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но так ни к чему и не привело. Чиновник был вынужден признать, что никакого «сговора» Трампа с Россией не было.

Вскоре после этого российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве», подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генерального прокурора Уильяма Барра. Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.

Отметим, что через несколько дней после после появления информации об обращении «Конкорда» в суд заместитель генпрокурора США Род Розенстайн ушел в отставку.