На Международном рыбопромышленном форуме обсудят цифровизацию отрасли

Санкт-Петербург, 30 мая. Ключевой темой одного из круглых столов Международного рыбопромышленного форума станет цифровизация предприятий отрасли.

В работе форума примут участие представители бизнеса, науки и госорганов. Участники мероприятия обменяются опытом внедрения цифровых технологий для автоматизации и улучшения производственных процессов, торговли водными биоресурсами, в том числе реализации через аукционные площадки.

Планируется выступление генерального директора ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, представителей ООО «ГК Технологии трейдинга» Максима Бузмакова и Вадима Клементьева, а также экспертов из Норвегии.

«Цифровизация — неотъемлемый элемент современной и конкурентоспособной отрасли. Применение цифровых технологий повышает прозрачность и понятность регулирования, а также оперативность обработки данных и, соответственно, оперативность принятия решений, что очень важно и актуально в динамично меняющихся условиях работы рыбопромышленников», — пояснил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Главным спикером мероприятия заявлен начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем Вилкин, который выступит с докладом о развитии отраслевой системы мониторинга за 20-летний период, о ее структуре и изменениях. Кроме того, в программе форума запланировано выступление сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Они расскажут о том, как посредством цифровых технологий повышается точность прогнозов различных природных процессов, в том числе климатических изменений, динамики численности водных биоресурсов, а также эффективности контроля за выловом гидробионтов и качеством продукции из них в режиме онлайн.

Кроме того, представители ученого сообщества представят участникам форума проект глобальной информационной системы рыбной отрасли Big «Fish» Data, включающей в себя всю актуальную информацию о состоянии и возможностях добычи в Мировом океане, а также функцию оперативных рекомендаций для промысла с учетом анализа потребительского спроса на рынках.

Напомним, III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить 10–12 июля в Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум». Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором форума – Фонд Росконгресс.