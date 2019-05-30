Киевский таксист поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Киев, 30 мая. Киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Владимира Зеленского. По словам водителя, тогда он и подумать не мог, что комик станет президентом Украины.

Мужчина рассказал, что ему дважды приходилось подвозить Зеленского до дома в Печерском районе Киева.

«Он с работы домой ездил. Два раза возил. Никто не думал, что он будет вообще президентом, что он будет баллотироваться», — рассказал мужчина своим пассажирам.

Таксист охарактеризовал Зеленского как простого, адекватного человека. Он отметил, что нынешний президент Украины общался на русском языке.

«Вполне адекватный человек. Он реально простой. Общался на русском. У нас много на Украине городов, где на русском общаются, просто им так удобнее», — добавил таксист в беседе с журналистами «Пятого канала».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинским политикам питаться шаурмой. Глава Украины опубликовал собственную фотографию с шаурмой, отметив в подписи, что для людей с напряженным графиком такой стрит-фуд может быть решением.

Центральная избирательная комиссия Украины подвела итоги второго тура выборов 30 апреля. Победу одержал украинский шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он обошел Петра Порошенко, набрав 73,22% голосов. Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая.