Опубликованы фото аналога Hyundai Creta от Kia

Москва, 30 мая. Первые снимки новинки от южнокорейской компании Kia появились в Сети. Прототипом внедорожника является концепт Signature SP.

Ранее автопроизводитель заявил, что компактный кроссовер Kia появится и на российском рынке. Однако никакой информации о технических характеристиках и дизайне машине не было. Фотошпионам удалось сделать снимки новинки, которые опубликованы фото на портале Autoblog.com.

Стало известно, что на американском рынке кроссовер будет продаваться под именем Seltos. Он расположится между автомобилями Soul и Sportage и составит составит конкуренцию Hyundai Creta.

Новинка получила характерную радиаторную решетку «Нос тигра», защиту нижней части кузова, многосекционные светодиодные головные фары и задние фонари. Мировая премьера внедорожника Kia Seltos состоится летом.

Ранее опубликовали первые кадры салона нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который проходит финальные тесты.