Режиссер Лунгин рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Москва, 30 мая. Режиссер Павел Лунгин рассказал о своем самочувствии после планового обследования в одной из московских клиник.

Во вторник СМИ распространили информацию о том, что Лунгин экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем в реанимацию. Однако, как позднее сообщил Федеральному агентству новостей сын режиссера Александр, отец проходил плановое обследование в клинике. Он подчеркнул, что «ничего страшного» с его отцом не было.

«[Самочувствие] — хорошо, я уже дома два дня. Плановое обследование завершено успешно», — сообщил в четверг Павел Лунгин ТАСС.

Ранее пресс-секретарь режиссера Ангелина Федоровская сообщила «Вечерней Москве», что «в больнице Павлу Семеновичу делали лечебную процедуру и ничего угрожающего его жизни не произошло». Вскоре ему предстоит поездка в Шанхай с новой картиной «Братство».

Она объяснила, откуда появились слухи о нахождении Лунгина в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Федоровской, «лечебную процедуру, которую прошел Павел Семенович, должны проводить в реанимации». Один из врачей раскрыл СМИ данную информацию, хоть и не имел на это права.

Она также опровергла слухи о том, что Лунгин попал в больницу на фоне переживаний после смерти его друга Сергея Доренко. По словам пресс-секретаря, «процедура была запланирована ранее и не имеет к случившемуся никакого отношения».

Александр Лунгин также подтвердил, что плановая процедура проводилась в реанимации поскольку требовала наркоза. После процедуры необходимо было провести ночь в больнице.

Лунгин — режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года руководит собственной студией, занимающейся производством фильмов. Его наиболее известные работы — «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и новинка 2019 года «Братство».