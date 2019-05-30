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ФАН-ТВ

Внезапный шторм превратил столицу в новую Венецию. ФАН-ТВ

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В пригороде Москвы затопило единственный тоннель, связывающий Балашиху и Железнодорожный.

30 мая в нескольких районах Москвы уровень воды превысил термин «по колено». Стихия разбушевалась с самого утра. В столице введен оранжевый уровень опасности, что подразумевает под собой угрозу стихийных бедствий. Ухудшение погодных условий связано с пришедшим с запада атмосферным фронтом и распространением холодных воздушных масс над столицей.

Город утонул в 8-бальных пробках, а некоторые подмосковные районы даже затопило, ТРЦ «МЕГА Белая дача» и единственный тоннель, связывающий Балашиху и Железнодорожный — там службы пытаются пробить дно, чтобы вода ушла. Улицы и проспекты временно превратились в каналы, автобусы и другой общественный транспорт не могут посадить/высадить пассажиров, а в поселке Нахабино жителей застал крупный град. Москвичи с недовольством замечают, что ценник на услуги таксистов подскочил в 2,5 раза.

Ослабление стихии синоптики обещают к 21 часу, а пока рекомендуется не парковать автомобили вблизи деревьев.

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Автор: Сергей Петров
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