Арестованного косовским спецназом российского дипломата доставили в Сербию

Москва, 30 мая. Пострадавшего во время рейда косовского спецназа российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова доставили в Сербию, в ближайшее время он будет госпитализирован в Белграде. Об этом в четверг заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

«Михаил Краснощеков пересек административную границу между Косово и центральной Сербией. Мы ожидаем, что он прибудет в Белград в следующие часы, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения так называемыми «полицейскими», —пишет он в Twitter.

Как сообщил РИА Новости заместитель директора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек, дипломат получил перелом скуловой кости и верхней челюсти. Теперь ему предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Напомним, что на днях косовский спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом поступали данные, что полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. Член Совета Федерации РФ Константин Косачев не исключил, что Москва может оказать помощь Сербии в организации безопасности в регионе, если получит соответствующее обращение.