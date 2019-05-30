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Россия

ЦБ РФ видит риски ужесточения санкций против России

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ЦБ РФ видит риски ужесточения санкций против России

Москва, 30 мая. Центральный банк России заявил о рисках ужесточения санкций против РФ. Об этом сообщается в подготовленном регулятором «Обзоре финансовой стабильности».

Согласно тексту документа, устойчивость российской экономики повысилась в последние годы. Это связано с улучшением фундаментальных макропоказателей. В частности, речь идет «о снижении инфляции, переходе к профициту бюджета, увеличении положительного сальдо текущего счета платежного баланса, уменьшении внешнего долга, увеличении международных резервов».

«Вместе с тем по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций», — отмечается в обзоре.

Также подчеркивается, что внутренние проблемы экономики могут нести риски для финансовой системы РФ: стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребительских кредитов.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ ожидает роста экономики России во втором полугодии 2019 года.

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Автор: Сергей Петров
Источник: «Обзор финансовой стабильности» ЦБ РФ
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