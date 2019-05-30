Европа не сможет выйти из игры США против Ирана

Соединенные Штаты не потерпят самостоятельности Европы. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Санкции против Европы

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Если этот механизм заработает... мы ожидаем, что будут иметь место разрешенные (США) транзакции. Мы готовы вводить санкции против любой подлежащей санкциям деятельности», — заявил Хук.

Более того, он заявил, что Тегеран вряд ли сможет построить «зеркальный механизм» для того, чтобы обеспечить проведение транзакций со своей стороны. Вашингтон, помимо всего прочего, не видит спроса со стороны корпораций на работу с данным механизмом, заметил Хук.

Механизм финансовых расчетов (INSTEX) призван помочь компаниям ЕС вести бизнес с Ираном, не опасаясь новых ограничительных мер, введенных США после выхода из ядерной сделки с Тегераном. Тем не менее многие компании, включая европейские, прекращают работу с Ираном, опасаясь санкций США.

Затеянная США игра

Как заметил Дмитрий Родионов, пока очень сложно судить о том, введут ли американцы санкции против европейского обходного механизма, а если введут, то какие. Пока неизвестны никакие детали этого механизма, европейцы держат их в секрете.

«Но можно не сомневаться, что у США найдется ответ, ведь не просто так они затевали всю эту игру против Ирана, чтобы позволить кому-то не то, чтобы сломать, а хотя бы омрачить ее. И надо отметить, что у них это получается успешно. Они добились главного — заставили Китай отказаться от иранской нефти. Не думаю, что европейцы окажутся более стойкими. Тем более, что многие европейские компании заранее отказались от сотрудничества с Ираном, что тоже можно назвать победой США», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что сегодня крайне сложно представить, что европейцы могут придумать для эффективного обхода американских санкций, учитывая влияние США на мировую экономику в целом и экономическую зависимость Европы от США в частности. Все попытки Европы играть собственную роль Вашингтоном будут решительно пресекаться, не только в случае с Ираном, но и во всех прочих — чисто из принципа.

«Европа не должна сделать ни одного, даже маленького, шажочка без одобрения заокеанского «партнера», это может создать крайне опасный для США прецедент. Конечно, США уже не столь могущественны, как были еще 20 лет назад, но и Европа еще слишком слаба, чтобы перечить. В случае с Ираном США сделают все, чтобы до ничтожного минимума ограничить сотрудничество с ним кого бы то ни было.