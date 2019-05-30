Нефть Brent подешевела до 66 долларов впервые с 28 марта

Москва, 30 мая. Стоимость нефти марки Brent начала снижаться впервые с 28 марта. По данным на 19.19 (мск), цена на августовские фьючерсы снизилась на 2,62% — до 66,10 доллара за баррель. Июльские фьючерсы WTI в свою очередь подешевели на 2,13% и торгуются сейчас по цене 57,53 доллара за бочку нефти.

Специалисты связывают снижение котировок с публикацией данных о запасе углеводородов в США. Согласно информации министерства энергетики Соединенных Штатов, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 282 тыс. баррелей. Этот показатель оказался значительно меньше прогнозов (ожидалось падение на 1,4 млн баррелей), что вызвало разочарование биржевых игроков.

В то же время добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (до 12,3 млн баррелей), а запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей. Отметим также, что на колебания котировок также влияют новости о противостоянии Америки и Ирана. Эксперты опасаются, что напряженные отношения между двумя странами создают риски для поставок нефти на мировом рынке.