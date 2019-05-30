Многодетным семьям ЛНР вручили медали «Родительская слава»
Луганск, 30 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей, вручил 13 многодетным семьям республики медали «Родительская слава». Церемония награждения состоялась в Луганском академическом театре кукол, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Маленьких гостей на входе встречали герои их любимых мультфильмов, а в фойе театра для них была организована развлекательная программа с участием веселых аниматоров.
Обращаясь к присутствующим в зале многодетным семьям, глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что дети — это самое ценное, что есть в жизни каждого человека.
«Дети — это наше будущее, наша опора и надежда. В ближайшем будущем именно нашим детям предстоит решать судьбу республики и определять пути дальнейшего ее развития», — сказал он.
Пасечник отметил: «горькая уникальность» детей Донбасса заключается в том, что они не понаслышке знают, что такое обстрелы, что такое война.
«К большому сожалению, они стали свидетелями и участниками тех кровавых событий 2014-2015 годов, которые прошли на нашей территории, поэтому наша задача — сделать для детей все, чтобы их детство было достойным и счастливым. Отдельно хочу сказать о многодетных семьях. Вы знаете, воспитывать одного ребенка или двух — это очень непростая задача. А если речь идет о воспитании троих и более детей, в моем понимании это подвиг. Я хочу сказать каждому из здесь присутствующих родителей огромное спасибо за это».
Руководитель ЛНР пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и вручил 13 многодетным семьям республики медали «Родительская слава» и продуктовые наборы.
Первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода рассказала, что в республике большое количество многодетных семей. При этом есть семьи, в которых, помимо своих, воспитывают и приемных детей.
«Сегодня 13 многодетных семей получат медали «Родительская слава», в этих семьях воспитывают от пяти до 12 детей самых разных возрастов. Огромное им человеческое спасибо за это!» — сказала она.
После церемонии торжественного награждения артисты театра кукол представили маленьким зрителям спектакль «Забытые сны», после чего для участников мероприятия был организован фуршет.