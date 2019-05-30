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МИД Косово запретил премьеру Сербии въезд в край

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МИД Косово запретил премьеру Сербии въезд в край

Белград, 30 мая. Глава МИД непризнанного Косово Беджет Пацоли запретил премьер-министру Сербии Ане Брнабич въезд в сербский край. Об этом Пацоли сообщил на своей странице в Facebook.

Пацоли заявил, что причиной запрета на въезд Брнабич в Косово стали заявления премьера Сербии о том, что она обеспокоена недостаточной реакцией ЕС на провокацию косовских властей.

«Я запрещаю ей въезд в Косово, пока она не прекратит проводить незаконную идеологию против народа Косово», — написал Пацоли.

В ответ на заявление Пацоли премьер Сербии заявила, что «она сможет приехать в Косово, когда захочет».

«Это люди, которые сначала препятствуют свободному перемещению товаров, а следующий шаг — это ограничение свободы людей», — сказала Брнабич.

Сербский край Косово заявил о своей независимости от Сербии в 2008 году. В настоящее время Косово признали 99 стран, а также Международный суд ООН. Против независимости Косово выступают 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.

Во вторник спецподразделения полиции Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью предприняли спецоперацию на севере края. В результате беспорядков были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, среди которых оказался россиянин Михаил Краснощеков. Сотрудник миссии ООН получил травмы, в том числе переломы скуловой кости и верхней челюсти. На данный момент сотрудник миссии ООН находится в больнице Белграда.

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Автор: Софья Куликова
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