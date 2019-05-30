Народная милиция ДНР опубликовала видео допроса украинского диверсанта

Донецк, 30 мая. Управление Народной милиции ДНР опубликовало видеозапись допроса одного из украинских диверсантов, задержанных в районе Еленовки 22 мая.

Украинский диверсант представился Александром Геймуром. По его словам, он проходил службу в 43-м отдельном мотопехотном батальоне ВСУ в должности стрелка.

«В 03:00 в составе разведывательно-диверсионной группы выдвинулся к линии фронта на «КамАЗе», водитель «КамАЗа» в группу не входил. К точке высадки мы не доехали, нас приняли военнослужащие ДНР и взяли в плен. Нас здесь семь человек», — пояснил задержанный.

Кроме того, украинский диверсант сообщил о присутствии иностранных военных инструкторов на территории Украины. По его словам, иностранные инструкторы занимаются боевой подготовкой украинских военнослужащих.

22 мая военнослужащие Народной милиции ДНР задержали группу украинских диверсантов в районе населенного пункта Еленовка. В ходе обыска у диверсантов была обнаружена взрывчатка, а также документы ДНР и военная форма Народной милиции. По словам задержанных, им было необходимо осуществить ряд диверсий на территории ДНР, в том числе против сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Позднее украинская сторона признала задержание диверсантов ВСУ в Донбассе.

Напомним, весной 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после госпереворота в Киеве. Согласно данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.