Россиянка займет должность главы штаб-квартиры ООН в Женеве

Женева, 30 мая. Гражданка России Татьяна Валовая займет должность главы штаб-квартиры ООН в Женеве, сообщает офис генсека ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в четверг о назначении россиянки Валовой генеральным директором отделения Организации в Женеве. Она сменит на этом посту Михаэля Меллера из Дании.



Как сообщает пресс-служба ООН, Валовая имеет более чем 35-летний опыт работы в области журналистики, дипломатии и государственной службы. В настоящее время она отвечает за интеграцию и макроэкономику Евразийской экономической комиссии, исполнительного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Начала свою политическую карьеру в 1989 году в качестве третьего секретаря постпредства РФ в Евросоюзе и заместителя директора, а затем директора Департамент международного сотрудничества России. До этого работала репортером в «Экономической газете» в Москве.



Валовая окончила факультет международных экономических отношений Московского финансового института, доктор экономических наук.

Отделение ООН в Женеве — вторая важнейшая резиденция ООН в мире после Нью-Йорка. Располагается во Дворце Наций, который ранее использовался в качестве штаб-квартиры Лиги Наций.

В Женеве заседают такие организации как Европейская экономическая комиссия, Международное бюро просвещения, Центр международной торговли, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная торговая организация, Международная организация труда и многие другие.