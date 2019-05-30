Путин заявил о намерении государства усилить поддержку многодетных семей

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у российских властей есть идеи по дополнительной поддержке многодетных семей. Глава государства назвал недостаточными текущие меры поддержки.

Выступая на церемонии награждения многодетных семей орденами «Родительская слава», Путин выразил уверенность, что всемерная поддержка семей с детьми является приоритетной задачей государства, общества и традиционных религий.

«И мы обязательно продолжим эту работу. Я знаю, что этого недостаточно; мы будем думать, есть определенные идеи, как и дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку», — заявил президент РФ.

Глава государства напомнил, что ранее уже принимались меры в сфере демографической политики. В том числе была снижена налоговая нагрузка на многодетные семьи, установлены дополнительные выплаты пособий. Также многодетные семьи получают льготы при оформлении ипотеки.

В ходе церемонии в Александровском зале Кремля Путин наградил орденами многодетные семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Алтай, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей. Родители и усыновители, воспитывающие семь и более детей, получили денежное поощрение в 100 тысяч рублей.