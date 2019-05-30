Сторонники Зеленского предложили разрешить украинцам увольнять ленивых депутатов

Киев, 30 мая. Сторонники президента Украины из партии «Слуга народа» предложили законопроект, который позволяет избирателям лишать мандата депутатов, не заслуживших доверие. Об этом в четверг заявил глава партии Дмитрий Разумков.

«Мы будем инициировать закон об отзыве народного депутата, где будет прописано, что за невыполнение норм, за кнопкодавство, непосещение заседаний Верховной рады будет возможность отозвать его», — отметил он, выступая в эфире украинского ТВ.

По словам Разумкова, это вполне вписывается в логику трудовых отношений, которые существуют в современном обществе. Если работодатель, в роли которого выступают украинские избиратели, недоволен своим сотрудником, он имеет право его уволить.

Напомним, что во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента и досрочных выборах, которые намечены на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату.

По словам Зеленского, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам. Кроме того, есть юридическое обоснование для роспуска парламента — в нем с 2016 года не было коалиции.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост депутата Верховной рады. Им оказался некий Владимир Пригладь, который баллотируется по одномандатному округу в качестве самовыдвиженца.