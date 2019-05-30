Престиж отцовства и материнства необходимо укреплять, заявил Путин

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин назвал принципиальной задачей укрепление престижа отцовства и материнства.

На церемонии вручения орденов «Родительская слава» глава государства отметил, что «в современном полном противоречий мире принципиальная задача — укреплять сам престиж отцовства и материнства».

«Такие семьи, такие люди, как вы — достояние и благословение нашей страны, и мы будем стремиться к тому, чтобы только прибывало», — добавил президент.

Церемония награждения проходит в четверг в Александровском зале Кремля. В этом году награды удостоены многодетные семьи из восьми регионов России.

Семьи, удостоенные награды «Родительская слава», многодетные. К примеру, в семье Дмитриевых из Москвы — 11 детей, а семья пчеловода Петра Маркевича из Кабардино-Балкарии воспитывает 12 детей.

Орден был учрежден в 2008 году. Лауреатам награды выплачивается единовременно денежное поощрение 100 тыс. рублей. Орден присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона. Его могут получить родители или усыновители, воспитывающие более семи детей.