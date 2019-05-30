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Биткоин впервые за год пробил отметку в 9 тысяч долларов

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Биткоин впервые за год пробил отметку в 9 тысяч долларов

Москва, 30 мая. Стоимость биткоина — самой популярной в мире криптовалюты — достигла 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Так дорого один биткоин не стоил целый год, в последний раз криптовалюта торговалась на уровне 9 тысяч долларов в мае 2018 года. 

С конца марта 2019 года биткоин подорожал в два раза. В декабре прошлого года стоимость криптовалюты упала до 3 тысяч долларов, хотя в конце 2017 года криптовалюта достигла цены в 18,8 тысячи долларов.

Аналитики и финансисты предполагают, что рост рынка криптовалют может многократно ускориться в случае, если биткоин вновь подорожает хотя бы до 10 тысяч долларов.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Портал CoinMarketCap
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