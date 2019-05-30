Путин наградил многодетные семьи орденами «Родительская слава»

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям с семью и более детьми. Церемония награждения прошла в Александровском зале Кремля.

В этом году ордена получили родители из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Алтай и других регионов РФ. Орден получила семья Маркевич из Кабардино-Балкарии с 12 детьми. Также среди награжденных – семья Дмитриевых из Москвы, супруги воспитывают 11 детей.

Орден «Родительская слава» вручается ежегодно с 2008 года. Награды удостаиваются родители или усыновители с семью и более детьми. Каждая семья получает единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

Ранее в четверг Путин выступил в школе программирования «Школа 21». Глава государства заявил, что любая страна, которая сможет получить монополию на технологии, связанные с искусственным интеллектом, станет властелином мира. Российский лидер поручил Сбербанку разработать национальную стратегию по развитию искусственного интеллекта с тем, чтобы Россия в конечном итоге стала лидером в данном сегменте.