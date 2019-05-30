Генпрокуратура РФ проводит проверку депутатов петербургского закса

Санкт-Петербург, 30 мая. Генпрокуратура РФ инициировала проверку деятельности депутатов петербургского закса Максима Резника, Сергея Никешина, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского после обращения «Невских новостей».

Ранее издание отправило в Генеральную прокуратуру России просьбу проверить парламентариев на предмет коррупционного сговора. «Невским новостям» пришел ответ, в котором сообщалось, что заявление о возможном нарушении российского законодательства о противодействии коррупции депутатами Резником, Никешиным, Ковалевым и Вишневским направлено в прокуратуру Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения.

Ранее владелец компании «Воин-В» Олег Глущенко рассказал о банде депутатов, которые путем шантажа выманивают у петербургских девелоперов деньги. В списке значатся Максим Резник, Сергей Никешин, Алексей Ковалев, Вячеслав Нотяг и Борис Вишневский.

По словам бизнесмена, на юге Петербурга возводился жилой объект по программе реновации. Но местные жители якобы выступали против его строительства. Позже выяснилось, что за ними стояли парламентарии. Они давали застройщикам спокойно работать только в том случае, если те платили «дань». Отметим, Вячеслав Нотяг в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за получение взятки в размере около 1,2 млн рублей.