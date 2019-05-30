Эксперт оценил перспективы вертолетного такси в России

Вертолетные такси вряд ли получат распространение в России из-за неизбежно высокой цены на данную услугу. Так в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сообщения СМИ о переговорах холдинга «Вертолеты России», правительства Москвы и «Яндекс.Такси» об интеграции новшества в приложение сервиса ведущий специалист Ассоциации вертолетной индустрии Игорь Блинов.

«В принципе, вертолетное такси в России существует давным-давно, в частности, в Подмосковье, — напомнил он. — Но ценовая категория не предполагает использования этой услуги широкими слоями населения. Самая минимальная стоимость — примерно 500 долларов (более 32 тысяч рублей. — Прим. ФАН) за летный час. Это вертолет марки Robinson, который везет трех человек. Вот и считайте! За час он может улететь на 150-160 км. Мало кто может себе позволить заплатить 500 долларов за трех человек, чтобы полететь на 150 км. Разве что в критических случаях».

По словам собеседника ФАН, никакой опасности такой вид такси не представляет.

Что же касается правового аспекта, то, как отметил Блинов, эта сфера регулируется местными властями.

«Это не Воздушный кодекс. Это решение местных органов управления воздушным движением. По крайней мере, еще когда-то давно запрет исходил конкретно от [бывшего мэра Москвы] Юрия Лужкова. То есть все были согласны, в том числе ФСБ, с ними вопрос был решен, как и с другими службами, а непосредственно власти Москвы уперлись».

По мнению представителя Ассоциации вертолетной индустрии, развитие этой сферы в России будут сдерживать цены.

«Вы понимаете, у нас средний класс позволить себе летать на вертолетах и самолетах не может. Это не США, которые за счет всего мира жируют, и то — у них сейчас уже лафа кончается», — подчеркнул Блинов.

«Вертолеты России» данную тему пока не комментируют. ФАН связалось с руководителем пресс-службы организации Андреем Чаплыгиным, однако он лишь озвучил официальную позицию холдинга, воздерживающегося от комментирования темы вертолетного такси.

Напомним, 30 мая стало известно о переговорах холдинга «Вертолеты России», входящего в Ростех, правительства Москвы и «Яндекс.Такси», а также фирмы «НИТА», являющейся поставщиком техрешений для воздушного транспорта, относительно возможного включения услуги вертолетного такси в популярное приложение.

Предположительно, участники подпишут соответствующее соглашение уже в августе этого года.