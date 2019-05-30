Королеву упрекнули за «некрасивые колени» после появления на шоу Урганта

Москва, 30 мая. Известная российская певица Наташа Королева подверглась критике в соцсетях за слишком откровенный наряд, в котором она появилась на шоу Ивана Урганта.

Поп-звезда предстала перед камерами в полупрозрачном розовом платье выше колен, и именно последнее обстоятельство заставило ценителей высокой моды, подписанных на канал Королевой в Instagram, разразиться гневными сообщениями о недопустимости выбранного артисткой наряда. Некоторые подписчики стали упрекать исполнительницу за «старые ноги» и «некрасивые колени».

«Очень грустно от мысли, что время не щадит никого. А возраст подкрадывается незаметно. Но если одеть макси, Наташа, и спрятать под ним ваши колени, то очень даже ничего!» — говорится в одном из комментариев.

Впрочем, это мнение разделяют далеко не все фанаты Королевой. Многие отмечают отличную фигуру 45-летней звезды и молодую кожу без подтяжек, а «некрасивые ноги» списывают на неудачный ракурс. А часть поклонников и вовсе заявила, что их вполне устраивают ноги певицы, что бы кто ни говорил.

«Наташа! Фигура классная, ножки изумительные, накаченные. Очень красиво, есть что показать, видно, что работает над собой, выглядит юной девушкой без подтяжек. Браво, супер», — пишут они.

Сама певица ранее призналась, что ей приходится посещать спортзалы, следить за питанием, а также посещать косметические и лечебные процедуры, которые помогают омолаживать организм. Королева отметила, что начала уделять более серьезное внимание своей внешности по просьбе мужа. По словам артистки, он попросил ее «не превращаться в тетку».