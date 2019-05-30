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«Яндекс» показала Путину камеру для контроля состояния водителей

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«Яндекс» показала Путину камеру для контроля состояния водителей

Москва, 30 мая. Российская транснациональная компания «Яндекс» продемонстрировала президенту РФ Владимиру Путину устройство, способное определять уровень усталости водителей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Устройство, получившее название Yandex Signal Q1, представляет собой камеру, которая определяет состояние водителей и уровень их усталости. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта показал разработку главе российского государства Владимиру Путину.

Размеры Yandex Signal Q1 не превышают габаритов обычного смартфона, поэтому устройство можно установить в салоне практически любого транспортного средства.

Согласно сообщению пресс-службы компании, до конца 2015 года такие камеры планируют установить в пяти тысячах машин.

Ранее сообщалось, что клиенты популярного в России сервиса «Яндекс.Такси» смогут отслеживать цены на поездки в режиме онлайн.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Ведомости
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