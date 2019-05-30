Волкер заявил, что Зеленский готов усердно работать для достижения мира на Украине

Киев, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к усердной работе для прекращения гражданской войны в Донбассе. Об этом сообщил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, каждый президент Украины будет добиваться восстановления территориальной целостности страны. Он также добавил, что Зеленский неоднократно подтверждал данную позицию.

«Он подтвердил готовность усердно работать для достижения мира», — сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа также добавил, что США продолжат оказывать Киеву поддержку в восстановлении суверенитета Украины путем реализации минских соглашений.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский заявил, что его главной задачей на посту главы государства станет прекращение гражданской войны в Донбассе. Зеленский также добавил, что «готов на все ради достижения мира».

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате боевых действий на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.