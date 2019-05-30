Стало известно, когда МАК опубликует отчет о трагедии в «Шереметьево»

Санкт-Петербург, 30 мая. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево» к 5 июня, об этом сообщил ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.

«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано», — заявил Кофман на полях форума «Безопасность на транспорте».

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что предварительные итоги расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 будут опубликованы в пределах 1,5 месяцев.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся после жесткой посадки в «Шереметьево» вечером 5 мая. На борту находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами трагедии стал 41 человек.