Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп выступил c обвинениями в адрес своего противника на выборах 2016 года, представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп заявил, что в преддверии выборов Клинтон вступила в сговор со СМИ и, возможно, с Россией.

В четверг перед отправлением в Колорадо Трамп ответил на вопросы журналистов на лужайке Белого дома. 45-го американского президента в очередной раз попросили прояснить, вступал ли он в сговор с Россией перед выборами 2016 года. Ранее 30 мая Трамп оставил в Twitter сообщение, в котором написал, что «не имел отношения к попыткам России помочь ему стать президентом».

Спустя несколько часов президент США забрал свои слова назад, сказав, что Россия в принципе не оказывала ему никакой поддержки.

«Россия не помогла мне одержать победу на выборах. Знаете, кто помог мне одержать победу на выборах? Я сам! Россия мне совсем не помогала», — заявил Трамп.

Трамп предположил, что «Россия помогала другой стороне». Президент призвал журналистов обратить внимание на «сговор РФ и Хиллари Клинтон».

Американский президент в очередной раз назвал расследование специального прокурора Роберта Мюллера «охотой на ведьм». Напомним, провальное расследование Мюллера, которое длилось 22 месяца, закончилось пшиком.

Специальному прокурору не удалось найти никаких доказательств координации РФ и предвыборного штаба Дональда Трампа перед выборами. Накануне проваливший расследование Мюллер объявил об уходе в отставку.