Госдума рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 18 июня. События дня. ФАН-ТВ

Переговоры РФ и Японии
В Токио состоялся очередной раунд российско-японских переговоров. Встречи, в последнее время частые для наших стран, сегодня прошли с участием министров иностранных дел и обороны. Сергей Лавров и Сергей Шойгу с российской стороны, их коллеги — Таро Коно и Такэси Ивая — с японской. Они обсудили острые темы глобальной и региональной безопасности. И, конечно, обменялись разногласиями по ряду вопросов.
«Обменялись мнениями достаточно подробно о положении дел с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом контексте говорили и о том, как складывается, развивается и укрепляется военный союз между Японией и США. Мы подтвердили нашу озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны США на японской территории», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.
Переговоры вышли откровенными, так что претензии нашла и Япония. Уже по традиции она недовольна военными учениями России на «северных территориях», так в Стране восходящего солнца называют Южные Курилы. Но и Лавров напомнил: острова — суверенная территория нашей страны. Впрочем, к конструктиву стороны тоже пришли:
«Обсудили вопросы, которые стоят на нашей повестке в отношении сотрудничества в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами — с террористической и наркоугрозой. Россия и Япония вместе с ООН реализуют совместный проект по подготовке наркополицейских для Афганистана и стран Центральной Азии. Это весьма успешное начинание», — продолжил Сергей Лавров.
«В ходе отдельной встречи с господином Иваем подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море, очередное российско-японское учение SAREX пройдет в июне в акватории залива Петра Великого», — резюмировал Сергей Шойгу, министр обороны России.
Несмотря на и без того долгие переговоры, разойтись министрам пока не суждено. Следующую встречу Сергей Лавров и Таро Коно проведут в Токио уже завтра.
Россия покинет ДРСМД
Глобальная безопасность, увы, слабеет с каждым днем. Россия, в ответ на действия США, выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) — теперь уже официально. 18 июня Госдума рассмотрит новый законопроект о приостановке ДРСМД. И, хотя у депутатов еще есть время на размышления, сомнений ни у кого не осталось уже сейчас.
«Мы расцениваем действия США как неразумные, более того, ставящие мир на порог новой гонки вооружений и новых вызовов. Считаем правильным решение о выходе из этого договора, приостановить его действие и сделать все возможное для того, чтобы нам обеспечить глобальную безопасность и в первую очередь безопасность наших граждан», — сказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.
Законопроект о приостановке ДРСМД внес сегодня президент России Владимир Путин. Впрочем, эти действия вряд ли кого-то удивили, ведь о них еще в начале года объявили сначала Вашингтон, а затем и Москва — в качестве зеркальной меры. Причиной стали обвинения Штатов против нашей страны в нарушении договора. Камнем преткновения оказались ракеты комплекса «Искандер», чья дальность якобы превышает 500 км. Но Россия отвергла эти претензии, назвав их бездоказательными. Кстати, сейчас перед странами стоит другая важная задача: продлить хотя бы договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Но этот вопрос пока отложен на следующий год.
Обыски в Кабардино-Балкарии
Большое преступное сообщество стражей порядка раскрыто в Кабардино-Балкарии. В ходе рейда оперативники нагрянули не к кому-нибудь, а к коллегам — сотрудникам полиции и МВД. 12 человек были задержаны по делу о взятках на общую сумму более 40 млн рублей. Под стражу попали как бывшие, так и действующие начальники из районной полиции и МВД республики. В домах и на работе у фигурантов дела прошло более 30 обысков.
«В период 2017–2018 гг. должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике в составе преступного сообщества получили взятку в виде денежных средств за обеспечение беспрепятственной незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики. Предварительно установлено, что незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн рублей. Со всеми задержанными в настоящее время проводятся следственные действия», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
Против фигурантов, имена которых не разглашаются, возбуждены уголовные дела о взятках в особо крупном размере. И, разумеется, об организации и участии в преступном сообществе. С использованием, что немаловажно, служебного положения. В данный момент еще один участник ОПГ разыскивается следствием.