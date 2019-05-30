Госдума рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 18 июня. События дня. ФАН-ТВ

Переговоры РФ и Японии

В Токио состоялся очередной раунд российско-японских переговоров. Встречи, в последнее время частые для наших стран, сегодня прошли с участием министров иностранных дел и обороны. Сергей Лавров и Сергей Шойгу с российской стороны, их коллеги — Таро Коно и Такэси Ивая — с японской. Они обсудили острые темы глобальной и региональной безопасности. И, конечно, обменялись разногласиями по ряду вопросов.

«Обменялись мнениями достаточно подробно о положении дел с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом контексте говорили и о том, как складывается, развивается и укрепляется военный союз между Японией и США. Мы подтвердили нашу озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны США на японской территории», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Переговоры вышли откровенными, так что претензии нашла и Япония. Уже по традиции она недовольна военными учениями России на «северных территориях», так в Стране восходящего солнца называют Южные Курилы. Но и Лавров напомнил: острова — суверенная территория нашей страны. Впрочем, к конструктиву стороны тоже пришли:

«Обсудили вопросы, которые стоят на нашей повестке в отношении сотрудничества в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами — с террористической и наркоугрозой. Россия и Япония вместе с ООН реализуют совместный проект по подготовке наркополицейских для Афганистана и стран Центральной Азии. Это весьма успешное начинание», — продолжил Сергей Лавров.

«В ходе отдельной встречи с господином Иваем подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море, очередное российско-японское учение SAREX пройдет в июне в акватории залива Петра Великого», — резюмировал Сергей Шойгу, министр обороны России.

Несмотря на и без того долгие переговоры, разойтись министрам пока не суждено. Следующую встречу Сергей Лавров и Таро Коно проведут в Токио уже завтра.