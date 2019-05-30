Москва, 30 мая. Компания «Газпром» работает над возможностью снижения негативного влияния от позиции властей Дании относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом проинформировал замначальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Алексей Мирошниченко.

По его словам, «Газпром» также оспаривает требование Датского энергетического агентства о подаче третьей заявки на его маршрут.

«Газпром», включая проектную компанию, в настоящий момент осуществляет проработку тех возможных мер по снижению негативных воздействий ситуации вокруг Дании на общий график реализации проекта», — сообщил Мирошниченко.

Он также отметил, что проектная компания подала апелляцию на решение Дании исследовать третий маршрут в дополнение к двум уже исследованным. Соответствующий документ был отправлен 17 апреля.

«Поэтому мы ведем работу по двум направлениям», — резюмировал замначальника департамента «Газпрома».

Отметим, Дания остается единственной страной, которая не выдала российской компании разрешение на строительство газопровода. Германия, Швеция и Финляндия одобрили реализацию проекта на своих территориях.

Официальный представитель компании-оператора газопровода Йенс Мюллер заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что Nord Stream 2 AG считает незаконной позицию Дании, отказывающейся выдать разрешение на прокладку «Северного потока — 2» у своих берегов в Балтийском море.