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Спорт

СМИ узнали о возможном переходе Дзюбы в АПЛ

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СМИ узнали о возможном переходе Дзюбы в АПЛ

Санкт-Петербург, 30 мая. Нападающий сборной России по футболу и игрок «Зенита» Артем Дзюба может перейти в английскую премьер-лигу (АПЛ) в летнее трансферное окно. Футболист стал клиентом известного агента Жорже Мендеша.

Дзюба заключил соглашение со звездным агентом до января 2020 года. Среди клиентов Мендеша футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду и тренер Жозе Моуринью. Как сообщает «Чемпионат», Мендеш не получит процент от зарплаты Дзюбы, а в случае неудачи останется без компенсации. Если же сделка состоится, то агенту выплатят комиссионные.

По информации портала «СпортЭкспресс», российским футболистом интересуется английский «Вулверхэмптон». В сезоне 2018/19 «Вулверхэмптон» занял седьмое место в АПЛ, а также вышел в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

«Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России в сезоне 2018/19 за три тура до финиша, всю дистанцию пройдя ровно. Обозреватель Федерального агентства новостей подвел итоги футбольного сезона.

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Автор: Софья Куликова
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