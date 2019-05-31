Сирия новости 31 мая 07.00: САА захватила оружие ИГ у зоны «Ат-Танфа», «Хашд аш-Шааби» прибыли в Дейр-эз-Зор

Сирия, 31 мая. Сирийская армия захватила автомобиль боевиков ИГ1 у границы зоны «Ат-Танфа», иракские шиитские ополченцы прибыли в Абу-Кемаль, курды нашли массовое захоронение жертв ИГ в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжила противостоять боевикам на севере Хамы и в Идлибе, захватила машину с оружием ИГ рядом с зоной «Ат-Танфа».

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла иранские силы на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжили противостоять САА на севере Хамы.

Курды: обнаружили массовое захоронение и схрон оружия ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Боевики протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА) на севере Алеппо обстреляли позиции правительственных сил в районе городов Нубль и Аз-Захра, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Отметим, в этом районе к северу от Алеппо расположен иранский наблюдательный пункт и дислоцированы проиранские формирования, союзные Дамаску.

Провинция Хомс

Части 58-й бригады Сирийской арабской армии (САА) в рамках совместной операции с сирийской воздушной разведкой захватили автомобиль, принадлежащий боевикам запрещенного в РФ «Исламского государства»1 в провинции Хомс. Как сообщает источник в Twitter (@HarbiehNadie), организованная засада позволила захватить автомобиль в непосредственной близости от оккупированной США 55-километровой зоны вокруг военной базы «Ат-Танф». На фотографиях с места — боеприпасы, оружие, фотокамеры, флаг ИГИЛ1 и большое количество медикаментов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Массовое захоронение мирных жителей, погибших от рук боевиков ИГИЛ, обнаружено на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@Ben_Johnson_85), в подвале одного из домов в населенном пункте Аш-Шаафа были найдены десятки тел погибших. Как отмечает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), дом использовался ИГ в качестве места для содержания заложников и пленников.

Кроме того, SOHR сообщает, что военные «Демократических сил Сирии» (SDF) обнаружили также склад оружия и взрывчатки в населенном пункте Аль-Джаради.

Между тем Baladi News сообщает, что конвой иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» пересек границу и прибыл в Абу-Кемаль. У бойцов в колонне замечено личное оружие и противотанковое вооружение. Предположительно, иракские силы будут принимать участие в охране границы Сирии и Ирака на юге Дейр-эз-Зора. Кроме того, стало известно об отправке иранского ополчения из Дейр-эз-Зора в провинцию Хама для участия в военной операции против действующих там террористических группировок. Сообщается об отправке 200 военнослужащих.

Новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает о подрыве автомобильной бомбы на дороге, соединяющей города Дибан и Ат-Таяна. К счастью, при взрыве никто не пострадал.

Провинция Идлиб

Новостной источник в Twitter (@baladinetwork) сообщает, что боевая авиация наносит удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в районе населенного пункта Сфахан в провинции Идлиб, к западу от Маарет ан-Нумана.

Другой источник (@Step_Agency) сообщает, что гуманитарный конвой ООН проследовал в провинцию Идлиб через пограничный переход Баб аль-Халави на границе Турции. Конвой везет гумпомощь для нуждающихся жителей Идлиба.

Провинция Ракка

Дистанционно управляемое взрывное устройство было разминировано в провинции Ракка. Как сообщает источник в Twitter (@NotWoofers), курдские силы незамедлительно провели операцию в поисках тех, кто мог его установить, однако никого не нашли.

Провинция Хасака

Убитые и раненые среди бойцов проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) на юге провинции Хасака в результате нападения неизвестных боевиков в районе деревни Джана близ города Маркада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)