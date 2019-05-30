Ученые назвали продукты, повышающие риск преждевременной смерти

Вашингтон, 30 мая. Продукты с высокой степенью промышленной обработки повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришла международная группа ученых, куда вошли специалисты из Испании, Бразилии и США.

Они установили, что в ультраобработанной пище содержится мало витаминов и клетчатки, но при этом слишком много сахара, жира, соли, искусственных красителей и ароматизаторов. К таким продуктам, в частности, относятся хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, газированные напитки и кукурузные хлопья.

Употребление более четырех порций ультраобработанной пищи в день уже увеличивает риск преждевременной смерти на 62%.

«Для улучшения здоровья людей во всем мире необходима политика, которая будет ограничивать долю ультраобработанной пищи в рационе и способствовать потреблению необработанных или минимально обработанных продуктов», — отмечают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что диетологи обнаружили пять продуктов, употребление которых на завтрак способно продлить жизнь. Речь идет о яйцах, цельных зернах (овес, киноа, макаронные изделия из пшеницы), йогурт, бананы и ягоды. Кроме того, названы продукты, способные замедлить процесс старения организма — это йогурт, арбузы, жирная рыба, черника, апельсины, авокадо, брокколи, миндаль, грецкие орехи и овсянка.