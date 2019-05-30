Топ-15 главных событий жизни США в мае 2019 года

Администрация Трампа добавила Huawei в список компаний, которым запрещено приобретать технологии у американских фирм без одобрения властей США. Китайскую корпорацию обвинили в том, что она занимается «деятельностью, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США». В числе прочего Huawei обвиняют в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану и воспрепятствовании правосудию в связи с расследованием предполагаемых нарушений санкций США.Китайской компании также предъявлено около 20 уголовных обвинений, в том числе в промышленном шпионаже в пользу правительства Китая. Продажа оборудования или программного обеспечения Huawei американскими компаниями отныне возможна лишь при условии получения лицензии от властей США. В связи с этим компания Google приостановила сотрудничество с Huawei. В результате у пользователей смартфонов Huawei могут возникнуть проблемы с обновлением приложений, операционной системы Android и исправлением ошибок безопасности. В будущем на мобильных устройствах Huawei могут исчезнуть приложения, права на которые принадлежат резидентам США. Также китайская корпорация больше не сможет закупать микропроцессоры у американских производителей.Руководство Huawei утверждает, что заранее подготовилось к вводу санкций. Производимые компанией смартфоны уже оснащаются фирменными процессорами, корпорация занимается разработкой собственной операционной системы для мобильных устройств, а также аналогов приложений от американских производителей.