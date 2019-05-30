Топ-15 главных событий жизни США в мае 2019 года

Дата: 29 мая.
Роберт Мюллер официально заявил о завершении своего провального расследования о «российском вмешательстве» в выборы в США. Мюллер не нашел фактов, позволяющих обвинить Дональда Трампа в «сговоре» с российским руководством.
По словам Мюллера, выдвижение обвинений против президента изначально не рассматривалось его командой в качестве возможного результата расследования.
Ранее Мюллер отказался публично давать показания перед судебным комитетом Палаты представителей США (на данный моменти комитет контролируют демократы). Мюллер изъявил готовность провести встречу в закрытом режиме с представителями демократической фракции Палаты представителей. Свое поведение спецпрокурор объяснил нежеланием участвовать в политической борьбе.
Против идеи выступления Мюллера в Конгрессе резко высказался Дональд Трамп. Возможность организации встречи спецпрокурора с законодателями обсуждалась, как минимум, с 5 мая.
На провальное расследование, которое длилось целых 22 месяца, тратились деньги американцев налогоплательщиков. Все закончилось пшиком.
В свою очередь адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал
привлечь Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра
к уголовной ответственности. Юрист обратил внимание на то, что они нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, выпустив информацию и поделившись мнениями касательно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Мюллер и Барр этими действиями нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.