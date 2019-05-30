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30 мая 2019
Топ-15 главных событий жизни США в мае 2019 года
Фонд защиты национальных ценностей при поддержке информационного агентства USA Really подготовил материал для Федерального агентства новостей о главных событиях, которые произошли в США в мае 2019 года. Это и отставка спецпрокурора Роберта Мюллера, который провел провальное расследование, и новый виток торговой войны с Китаем, и многое другое.
№1. Трамп повысил пошлины на китайский импорт
Дата: 10 мая. По указанию президента Дональда Трампа тарифы на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд были повышены с 10% до 25%. Одновременно президент поручил начать процесс повышения пошлин на прочий импорт из Китая (оценочная стоимость — $300 млрд).

Трамп обвинил в произошедшем власти Китая, которые, по его словам, «сорвали торговую сделку». Еще 3 мая президент заявлял, что переговоры по сделке проходят «довольно хорошо».
№2. Huawei добавили в черный список зарубежных компаний
Дата: 15 мая. Администрация Трампа добавила Huawei в список компаний, которым запрещено приобретать технологии у американских фирм без одобрения властей США. Китайскую корпорацию обвинили в том, что она занимается «деятельностью, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США». В числе прочего Huawei обвиняют в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану и воспрепятствовании правосудию в связи с расследованием предполагаемых нарушений санкций США.

Китайской компании также предъявлено около 20 уголовных обвинений, в том числе в промышленном шпионаже в пользу правительства Китая. Продажа оборудования или программного обеспечения Huawei американскими компаниями отныне возможна лишь при условии получения лицензии от властей США. В связи с этим компания Google приостановила сотрудничество с Huawei. В результате у пользователей смартфонов Huawei могут возникнуть проблемы с обновлением приложений, операционной системы Android и исправлением ошибок безопасности. В будущем на мобильных устройствах Huawei могут исчезнуть приложения, права на которые принадлежат резидентам США. Также китайская корпорация больше не сможет закупать микропроцессоры у американских производителей.

Руководство Huawei утверждает, что заранее подготовилось к вводу санкций. Производимые компанией смартфоны уже оснащаются фирменными процессорами, корпорация занимается разработкой собственной операционной системы для мобильных устройств, а также аналогов приложений от американских производителей.
№3. Иски Трампа о блокировании доступа к информации о его финансах отклонены в суде
Дата: 20-22 мая. Окружные суды Нью-Йорка и федерального округа Колумбия отказались блокировать повестки Конгресса банкам и бухгалтерским фирмам с требованием предоставить информацию о финансах Дональда Трампа, членов его семьи и аффилированных с ними компаний. Адвокаты Трампа в ответ подали апелляции.

В то же время министерство финансов посчитало, что аналогичные по содержанию повестки, направленные ведомству, не имеют силы из-за отсутствия у них «обоснованной законодательной цели».
№4. Джо Байден опередил Трампа в опросе о популярности среди избирателей
Дата: 16 мая. В опросе канала Fox News, проведенном среди американских избирателей, Джо Байден (один из потенциальных кандидатов Демократической партии) на 11% опередил Дональда Трампа в плане электорального рейтинга (49% против 38%). Таким образом, он увеличил отрыв, зафиксированный еще в марте (7%).

Впрочем, результаты данного опроса можно поставить под сомнение: размер выборки (1 008 человек) сложно назвать репрезентативным. Для сравнения, всероссийские опросы ВЦИОМ и ФОМ проводят на основе выборки в 1500 — 1600 человек (совершеннолетних граждан, обладающих правом голоса). При этом население России — около 147 млн человек, в то время как в США проживают почти 333 млн человек (около 234 млн из них могут голосовать на выборах).

В пользу сомнительности данных опроса свидетельствует и то, что Трампа опередил не только Байден. Больший, чем у действующего президента, электоральный рейтинг выявили также у Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.
№5. Трамп поддержал идею расследования относительно связей Байдена с Китаем
Дата: 17 мая. В интервью каналу Fox News Дональд Трамп «на сто процентов» поддержал идею провести расследование в отношении Джо Байдена. Поводом для этого стали обнаруженные журналистами связи семьи Байдена с государственными и коммерческими структурами КНР. Согласно данным New York Post еще в 2013 г. компания сына Джо Байдена — Хантера заключила с дочерней структурой Банка Китая соглашение на $1,5 млрд. На фоне этого заявления Байдена о том, что Китай не представляет угрозы для США, вызвали подозрения среди американских консерваторов.

Негативный фон вокруг Байдена усилили публикации в СМИ относительно его вмешательства в ситуацию на Украине. Выяснилось, что Хантер Байден входит в совет директоров Burisma Holdings — крупнейшего частного производителя газа на Украине. В 2016 г. Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении руководства этой компании. В ответ на это Байден-старший якобы выдвинул ультиматум официальному Киеву: либо генпрокурор Виктор Шокин уходит в отставку, либо Украине отказывают в получении займа в размере $1 млрд.
№6. В соцсетях опубликовали смонтированное видео «пьяного выступления» Нэнси Пелоси
Дата: 22 мая. В социальных сетях разместили смонтированную (замедленную на 75%) видеозапись выступления спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Эффект замедления создал впечатление, что Пелоси запинается, а сама ее речь звучит невнятно. При просмотре у зрителей возникало ощущение, что Пелоси пьяна. Видео быстро стало вирусным. Только на странице Politics WatchDog в соцсети Facebook оно набрало за 4 дня более 2,7 млн просмотров. Смонтированную запись с выступлением Пелоси разместил у себя на странице в Twitter Рудольф Джулиани — экс-мэр Нью-Йорка и один из адвокатов Дональда Трампа (впоследствии пост был удален).

24 мая Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter видео под названием «Пелоси заикается на пресс-конференции». Ролик был смонтирован таким образом, чтобы подчеркнуть прерывистость речи спикера, допущенные ею ошибки и иные промахи.

Произошедшее связывают с обменом оскорблениями между Трампом и Пелоси накануне публикации первого видео. Многие американцы подозревают, что появление смонтированного видео якобы стало актом мести со стороны Трампа.

После жалоб со стороны представителей Пелоси видео было удалено с хостинга YouTube. Однако такие площадки, как Facebook и Twitter, сохранили большинство содержащих его записей.
№7. Нэнси Пелоси обвинила генерального прокурора Уильяма Барра во лжи Конгрессу
Дата: 2 мая. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила генерального прокурора Уильяма Барра в том, что он дал ложные показания Конгрессу. По мнению Пелоси, преступление имело место, когда Барр отчитывался о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Поводом для этого послужило письмо спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний упрекнул Барра в том, что при подготовке тезисов доклада Мюллера генпрокурор проигнорировал богатый контекст, который сделал бы более понятной логику действий и рассуждений автора. Это стало предлогом для обвинений в адрес Барра со стороны демократов.

В Министерстве юстиции заявление Пелоси охарактеризовали как «необоснованное нападение…безрассудное, безответственное и ложное».

Барр отказался участвовать в слушаниях в Конгресе, но заявил о готовности общаться напрямую с членами Палаты представителей.

Претенденты на роль кандидата от демократов на выборах 2020 г. (Камала Харрис, Элизабет Уоррен, Кирстен Джиллибранд, Бето О'Рурк) призвали Барра уйти в отставку.

Председатель комитета Палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер пригрозил обвинить Барра в неуважении к Конгрессу (последнее относится к числу уголовных преступлений).
№8. Спецпрокурор Мюллер объявил о своей отставке и завершении расследования «российского вмешательства» в выборы в США
Дата: 29 мая. Роберт Мюллер официально заявил о завершении своего провального расследования о «российском вмешательстве» в выборы в США. Мюллер не нашел фактов, позволяющих обвинить Дональда Трампа в «сговоре» с российским руководством.

По словам Мюллера, выдвижение обвинений против президента изначально не рассматривалось его командой в качестве возможного результата расследования.

Ранее Мюллер отказался публично давать показания перед судебным комитетом Палаты представителей США (на данный моменти комитет контролируют демократы). Мюллер изъявил готовность провести встречу в закрытом режиме с представителями демократической фракции Палаты представителей. Свое поведение спецпрокурор объяснил нежеланием участвовать в политической борьбе.

Против идеи выступления Мюллера в Конгрессе резко высказался Дональд Трамп. Возможность организации встречи спецпрокурора с законодателями обсуждалась, как минимум, с 5 мая.

На провальное расследование, которое длилось целых 22 месяца, тратились деньги американцев налогоплательщиков. Все закончилось пшиком.

В свою очередь адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал привлечь Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра к уголовной ответственности. Юрист обратил внимание на то, что они нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, выпустив информацию и поделившись мнениями касательно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Мюллер и Барр этими действиями нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.
№9. Трамп-младший согласился выступить на слушаниях в Сенате
Дата: 15 мая. Дональд Трамп-младший дал согласие на участие в слушаниях в комитете Сената по разведке в середине июня.

Слушания пройдут в закрытом режиме. Достигнута договоренность о том, что тематика вопросов будет ограничена. Продолжительность слушаний составит не более 4-х часов.

Предметом обсуждения, по данным New York Times, станет встреча Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, состоявшаяся в Нью-Йорке в июне 2016 года.
№10. Митинги протеста против законов об ограничении абортов (StopTheBans)
Дата: 21 мая. В Алабаме, Миссури, Джорджии, Миссисипи, Кентукки и Огайо легислатуры штатов приняли законопроекты, ограничивающие аборты на сроках позднее 6–8 недель. В ответ на это в разных частях США, Пуэрте-Рико и Оттаве (Канада) прошли, по разным оценкам, от 400 до 500 акций протеста. Общая численность их участников насчитывает несколько тысяч человек (точные данные в открытых источниках не приводятся). В крупных городах численность протестующих достигала нескольких сотен человек.

В акциях протеста приняли участие некоторые из претендентов на роль демократического кандидата на президентских выборах 2020 г.: Эми Клобушар, Пит Буттиджич, Кори Букер, Кирстен Джиллибранд.

Митинги получили негласное название StopTheBans (производная от хэштега, распространяемого в соцсетях).
№11. Джулиану Ассанжу предъявили новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже
Дата: 23 мая. В рамках предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет лишения свободы. Ранее в отношении Ассанжа было выдвинуто обвинение лишь в организации заговора с целью совершения компьютерного взлома (предполагало до 5 лет лишения свободы).

Комитет защиты журналистов выступил с осуждением действий американских властей.

Неделей ранее, 16 мая, бывший аналитик военной разведки США Челси Мэннинг была повторно заключена в тюрьму за отказ давать показания относительно ее сотрудничества с WikiLeaks перед большим жюри присяжных в закрытом режиме. Допрос Мэннинг – часть расследования федеральной прокуратуры США в отношении Ассанжа.

Бывший информатор WikiLeaks заявила, что готова дать показания, но только в рамках открытых слушаний. Ее отказ давать показания в закрытом режиме классифицируется властями как неуважение к суду. Ранее Мэннинг провела 62 дня в тюрьме за аналогичный проступок. 9 мая ее выпустили на свободу (истек срок работы большого жюри). 16 мая было решено повторно взять Мэннинг под стражу.

13 мая власти Эквадора пообещали передать США документы Ассанжа, его компьютер и иные носители информации.
№12. Трамп без одобрения Конгресса продал ближневосточным государствам вооружения стоимостью в $7 млрд
Дата: 24 мая. Администрация Трампа применила редко используемое положение в федеральном законе о контроле над экспортом вооружений, чтобы избежать блокирования Конгрессом сделки по продаже оружия на Ближний Восток. Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании были проданы вооружения и боеприпасы общей стоимостью в $7 млрд.

Основанием для заключения сделки без одобрения законодателей стала угроза, которую, по мнению Белого дома, для стран региона создает Иран. Необходимость использовать лазейку в законе была вызвана тем, что ранее демократическое большинство в Палате представителей заблокировало оружейную сделку с Саудовской Аравией.

Основанием для этого стали подозрения в причастности саудовских властей к убийству журналиста Джамаля Хашукджи и нарушению саудовскими войсками прав человека на территории Йемена. В апреле президенту Трампу пришлось использовать право вето, чтобы заблокировать законопроект демократов, который должен был полностью оборвать поставки военной помощи коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, воюющей против шиитских повстанцев-хуситов.
№13. Пентагон выделил $646 млн на модернизацию заграждений на границе с Мексикой
Дата: 15 мая. Оборонное ведомство США выделило почти $650 млн на проектирование и строительство заградительной стены в районе города Тусон (штат Аризона). Работы должны быть завершены по плану к 31 января 2020 году.

Одновременно Пентагон заключил контракт на сумму $141 млн на строительство новых ограждений для автомобилей и пешеходов на участках границы с Мексикой в штатах Калифорния и Аризона.
№14. Харви Вайнштейн заключил предварительное соглашение о сделке с предполагаемыми жертвами сексуальных домогательств
Дата: 24 мая. Представители режиссера Харви Вайнштейна пришли к предварительному соглашению с предполагаемыми жертвами сексуальных домогательств. $30 млн предполагается выделить в пользу 80 истцов, выдвинувших обвинения против Вайнштейна, и бывших сотрудников компании режиссера. Еще $14 млн должны быть потрачены на компенсацию судебных издержек для партнеров Вайнштейна.
№15. Стрельба в школе в пригороде Денвера
Дата: 8 мая. Двое учащихся школы STEM School Highlands Ranch, вооружившись пистолетами, которые принадлежали родителям одного из них, ворвались в здание во время уроков и открыли огонь по детям. В результате один из учеников погиб и восемь получили ранения.

Минимизировать число жертв позволило мужество нескольких учеников, которые сумели обезоружить одного из нападавших, и оперативное прибытие полиции. Ставшая местом преступления школа находится в 7 км от школы «Колумбайн», в которой в 1999 г. были убиты 13 учеников.

Незадолго до трагедии в STEM School Highlands Ranch 3 подросткам предъявили обвинение в попытке организовать взрыв школы на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). Нападение в пригороде Денвера стало 24-м случаем нападения с использованием огнестрельного оружия в школах США за 2019 г.

Ранее ФАН составляло ТОП-15 главных событий в январе, феврале, марте и апреле.

Александр Малькевич

Использованы иллюстрации с сайтов: Global Look Press, flickr.com и открытых источников.
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