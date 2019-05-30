Первый канал не вернет в эфир извинившегося за скандал с подкупом Друзя

Москва, 30 мая. Известный участник интеллектуальных игр Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией вокруг отстранения знатока от участия в программе «Что? Где? Когда?».

Дело в том, что Друзь принес извинения не компании «Игра-ТВ», а международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Эта организация к ТВ и «Что? Где? Когда?» никакого отношения не имеет. Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется», — приводит радиостанция комментарий источника.

Ранее в четверг на сайте Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» было опубликовано обращение магистра элитарного клуба. Друзь принес извинения за скандал на передаче «Кто хочет стать миллионером?» тем, кому был нанесен репутационный урон.

В феврале главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал, что Александр Друзь связался с ним незадолго до съемок шоу и предложил поделить выигрыш. Друзь намекнул Беру, что ему могут пригодиться ответы на вопросы программы. Результатом скандала стало отстранение Друзя и Бера от участия в передачах Первого канала.