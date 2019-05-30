Украина ввела санкции против российских археологов за раскопки в Крыму

Киев, 30 мая. Украинские власти ввели санкции против 28 российских научных и музейных учреждений за несогласованные археологические раскопки в Крыму. Об этом сообщает министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины.

«Большое количество незаконных археологических раскопок осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов — строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства такая называемой «трассы Таврида» и тому подобное», — говорится в сообщении.

Напомним, что российские археологи с 2014 года развернули активную деятельность в Крыму в связи с реализации множества инфраструктурных проектов. Они рассказали, что пятилетняя активная работа историков в регионе привела к «сенсационным открытиям». Специалисты раскопали широкими площадями памятники эпохи палеолита и мезолита, поселения и курганы эпохи бронзы. Кроме того, были найдены скифские и сарматские поселенческие, а также погребальные и культовые памятники. Крымские ученые вместе с коллегами по всей РФ обнаружили уникальные по сохранности античные поселения, деревни золотоордынского времени и эпохи крымского ханства.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.