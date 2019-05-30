Названа стоимость обновленного Jaguar XE в России

Москва, 30 мая. Российские дилеры объявили старт приема заказов на обновленный седан британской автомобилестроительной компании Jaguar XE. Цена новинки оказалась демократичнее прежней.

Планируется, что автомобиль поступит в продажу уже осенью 2019 года. Jaguar XE будет доступен в нескольких комплектациях: S, SE и в спортивных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Цена седана начинается от 2,8 млн рублей.

У машины будут новые бамперы, массивная радиаторная решетка в стиле I-Pace, 18-дюймовые колесные диски с новым дизайном и светодиодная оптика. Также в салоне Jaguar XE появится устройство для беспроводной зарядки гаджетов и новый мультимедийный комплекс Touch Pro Duo. У новинки будет зеркало заднего вида с технологией ClearSight, которое трансформируется в HD-дисплей.

Седан приспособлен и для суровых условий зимы в России: специальный пакет опций включает в себя обогрев лобового стекла, сидений и рулевого колеса.

Ранее сообщалось, что компания Bentley раскрыла технические детали нового поколения седана Flying Spur.