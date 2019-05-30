Запрет США на сотрудничество с Россией в космосе объяснили страхом конкуренции

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что запретом на космическое сотрудничество с Россией США пытаются уничтожить конкурента.

Ранее стало известно, что Пентагон включил Российскую Федерацию в список стран, с которыми с 31 декабря 2022 года запрещено сотрудничество при космических пусках. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США.

Помимо России в этот список вошли также Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Судан и Сирия. Именно с этими странам запрещено сотрудничество в космической сфере с 31 декабря 2022 года. Военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, что «в первую очередь этот запрет можно отнести к мерам санкционного характера».

«Это также недобросовестная конкуренция со стороны США. Скорее всего, решение связано с тем, что в Роскосмосе начинают приниматься определенные шаги по нормализации обстановки, и американцы собираются его добить. Это необходимо для того, чтобы Россия не смогла осуществлять успешные коммерческие проекты, ведь все мы знаем, что коммерческая составляющая приносит определенный заработок и доход нашему космическому агентству. К тому же в 22-м году заканчивается действие соглашения, согласно которому мы поставляем США двигатели РД-180», — говорит эксперт.

Другими словами, военное ведомство США пытается ослабить к 2022 году позиции Российской Федерации в сфере коммерческих пусков. В будущем же это, по мнению американского военного ведомства, скажется на многих космических программах России.

Рассуждая на тему того, какие двигатели будут использовать Соединенные Штаты вместо зарекомендовавших себя РД-180, собеседник ФАН ответил: Blue Engine.

«Именно эти двигатели они пытаются сделать конкурентом наших РД-180, хотя пока они себя показали не с самой лучшей стороны, BE оказались в два раза слабее. Но не стоит забывать, что у них (США) есть тяжелые ракеты Falcon, Delta IV Heavy, на которые они решили сделать ставку и которые они решили сделать основными по выведению полезной нагрузки в космос. К тому же, ракета Falcon может возвращать на Землю некоторые части, и именно этот проект американцы будут развивать в дальнейшем. Они также добавят к нему авиационно-космические аппараты типа Space Вragon и Dream Сhaser. В общем, планов у них громадье», — продолжает военный аналитик.

В итоге американская сторона намерена добиться полной монополии в сфере коммерческих пусков. Все это приведет к тому, что дешевизна стартов на коммерческом рынке станет сильнейшим аргументом, который будет давить, в том числе и на Роскосмос.

«То есть для того, чтобы он (Роскосмос — Прим. ФАН) не мог вмешаться в этот рынок, ставятся такие препоны. И обозначены соответствующие сроки. России же нужно вырабатывать тактику асимметричных ответов, одним из которых является авиационно-космическая система, по которой у нас были большие наработки. Это позволит совершить определенную техническую и технологическую революцию, как это было с гиперзвуком», — заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время Соединенные Штаты Америки закупают российские ракетные двигатели РД-180. Силовые установки монтируются на ракеты-носители Atlas 3 и Atlas 5. Более того, космические ведомства двух стран сотрудничают в рамках программы Международной космической станции.