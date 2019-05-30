Террористы «Ан-Нусры»* копят силы для контратаки на САА на севере Хамы

Террористические группировки, заправляющие в оккупированной ими идлибской зоне деэскалации, не оставляют попыток вернуть город Кафр-Набуда — ранее им удалось на короткое время отбить освобожденный Сирийской арабской армией город, однако мощный контрудар подразделения «Силы Тигра» уничтожил их позиции и боевики отступили с большими потерями. Дальнейшие контратаки не принесли результатов — боевикам не хватает ни сил, ни организованности для того, чтобы повторить успех на юго-западной границе провинции Идлиб.

В настоящее время, как сообщают местные источники в социальных сетях, отряды боевиков стягиваются в район населенного пункта Сахрия — он расположен примерно в восьми километрах на северо-запад от Кафр-Набуды. Туда прибыли бандформирования боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» — действующей в Идлибе коалиции группировок под контролем «Джебхат ан-Нусры1». Сообщается о прибытии по крайней мере шести отрядов боевиков с «техничками» — пикапами, в кузове которых установлены артиллерийские установки или тяжелые пулеметы, а в некоторых случаях ракетные установки, аналогичные «Градам». В колонне боевиков также был замечен по крайней мере один танк и несколько артиллерийских орудий. Колонны боевиков также были замечены в районах населенных пунктов Аль-Хабит и Аль-Хаваш, расположенных в непосредственной близости к Кафр-Набуде.

Очевидно, что террористы «Тахрир аш-Шам» готовятся к новому удару на выступ, образовавшийся после поражения боевиков под Кафр-Набудой. Раньше в Идлибе была проведена сходка полевых командиров всех действующих в регионе группировок под началом бывшего боевика «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и главаря «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммеда аль-Джулани. «Тахрир аш-Шам» считает город на границе провинции Идлиб важным стратегическим объектом, и намерен вновь создать ударную группировку, чтобы занять его.

Успешные действия на данном направлении чрезвычайно важны для политических и финансовых целей террористов — Джулани необходимо доказать спонсорам группировки, в первую очередь из Турции, которая прислала солидный «пакет» военной помощи террористам — что боевики «Тахрир аш-Шам» по-прежнему способны совершать эффективные наступательные операции. Кроме того, по свидетельствам с мест, боевой дух членов бандформирований в значительной степени подорван — в Идлибе нет того единства, которое свойственно было убийцам «халифата» ИГИЛ1, Джулани обвиняют в полном отсутствии военного опыта, а некоторые подразделения террористов начинают бежать с передовых позиций.

В настоящее время восстановление власти Дамаска над территориями, оккупированными террористами — вопрос времени, и только активное противодействие Запада через международные институты не дает САА развернуть масштабную наступательную операцию при поддержке ВКС РФ. Приготовления террористов свидетельствуют, что они неплохо понимают свое положение.

В ближайшее время усилия России и Сирии по разгрому террористических группировок в Идлибе должны увенчаться успехом, считает политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов — этому сильно способствует разлад и дезорганизация зажатых в угол группировок в Идлибе после ряда поражений. Политолог подчеркнул в разговоре с Федеральным агентством новостей, что скорый разгром террористов осознают и иностранные спонсоры боевиков, которые больше не хотят вкладывать деньги в «мертвые активы».

«В настоящее время фактически идет завершающая фаза в процессе уничтожения террористического анклава на территории Сирии, и надо признать, что действия России в этом направлении — как военно-политическая помощь Дамаску, так и дипломатические усилия, связанные с достижением договоренностей внутри Сирии и за ее пределами, контакты России практически со всеми странами региона, — ведут к тому, что финансирование боевиков сокращается, — отметил Шаповалов. Те или иные политические группы и страны, которые в свое время достаточно активно поддерживали террористов, благодаря дипломатическим усилиям России постепенно понимают бесперспективность и деструктивность поведения групп боевиков и прекращают их поддержку».

В настоящее время целый ряд стран, который раньше открыто поддерживал боевиков «Свободной сирийской армии» и тайно — исламистские формирования, связанные с «Джебхат ан-Нусрой» и независимые от нее, — прекратил или существенно сократил эту поддержку. Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Катар осознают, что победа Дамаска так или иначе неизбежна, а боевики, которые в 2015 году едва не разрушили сирийскую государственность, в настоящее время больше заботятся о собственной шкуре и любые предоставляемые деньги и средства готовы пустить на обеспечение собственной безопасности, а не действий против режима.

Единственным надежным союзником террористов в Идлибе остаются Соединенные Штаты — однако обжегшись на взаимодействии с радикальными исламистами, они предпочитают действовать другими путями.

«Необходимо обратить внимание на то, что усилия Запада по эскалации напряженности в Сирии остаются достаточно масштабными и вот именно это стремление Соединенных Штатов и их союзников дестабилизировать ситуацию с стране в значительной степени поддерживает террористические группы на плаву, обеспечивая им возможность существования», — отметил Шаповалов.

Боевики сейчас готовятся к новому удару по Кафр-Набуде, поскольку надеются получить дополнительное финансирование, доказав свою боеспособность. Следует предполагать, что главари группировок сейчас больше всего опасаются оказаться в непосредственной близости к фронту, и активно готовятся сбежать за границу.

«Безусловно, успешные боевые действия могли бы помочь террористам. В данном случае финансирование напрямую связано с эффективностью деятельности по разрушению Сирии, которую должны обеспечить боевики. Тем не менее я абсолютно уверен, что успеха им не достичь, поскольку действия России и Сирии, других стран, которые симпатизируют сирийскому народу, постепенно приводят к тому, что у боевиков остается все меньше возможностей для деструктивной деятельности», — подвел итог Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.