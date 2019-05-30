Заявившая о нелюбви к России депутат-коммунистка оправдалась за свои слова

Архангельск, 30 мая. Ненецкий депутат Ольга Карпова, заявившая, что не любит Россию, объяснила, что на самом деле хотела сказать этой фразой, вызвавшей бурную реакцию в соцсетях.

Напомним, комментарий, разгневавший некоторых юзеров, Карпова оставила в паблике «Подслушано | Нарьян-Мар» во «ВКонтакте».

«Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. За бугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!» — призналась политик.

Как уточняет «Ридус», так она отреагировала на запись одного из участников сообщества о том, что оппозиционные политики существуют на иностранные средства.

Позже в беседе с изданием «Политика Сегодня» Карпова подчеркнула различает понятия любви к Родине и патриотизма.

Любовь с моей точки зрения — более глубокое чувство. По отношению к стране, может быть чувство патриотизма. Патриотизм я к своей стране испытываю», — подчеркнула она.

Депутат также уточнила, что любит своих сограждан, «природу, поля, березы, закаты, рассветы», ее дети вместе с ней живут в России, и к иностранным государствам она никакого отношения не имеет.

Ранее широкий резонанс в соцсетях вызвали комментарии другого депутата (тоже от КПРФ) Ивановской областной думы Юлии Тимофеевой. Она в нелюбви к России не признавалась, «зато» обматерила своего оппонента, бывшего однопартийца Алексея Огурцова. В качестве обращения коммунистка использовала нецензурное слово.

Гнев Тимофеевой вызвало то, что Огурцов обвинил коммунистов в пустом пиаре. Депутат напомнила мужчине, что его исключили из партии за «приспособленчество, глупость и ущербность», тут же она выложила фото Огурцова в килте, высказав безапелляционное мнение, что «так может выглядеть только педофил».

Отметим, что и Огурцов за словом в карман не лез и назвал первого секретаря ивановской КПРФ «овцой». По его мнению, он просто что стал пешкой в «грязных выборных играх партии».