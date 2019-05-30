Сирия 30 мая. «Тахрир аш-Шам» обстреляла из гранатомета мирный город в Хаме, курды арестовали пять солдат армии САР в Ракке по обвинению в подрывной деятельности в провинции. ВВС Сирии совершили боевой вылет на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялась ударами с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли из РСЗО «Град» мирное поселение в Хаме.

Курды: потеряли несколько бойцов и провели рейды в Дейр-эз-Зоре, в Ракке арестовали пять человек, включая военнослужащих САА по подозрению в подрывной деятельности.

Провинция Дейр эз-Зор

Нападения на курдов на западном побережье Евфрата продолжаются. Неизвестные убили и ранили нескольких бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) у контрольно-пропускного пункта в поселке Аль-Джазра на западе провинции, как передает портал Deir Ezzor 24. Аналогичное нападение на КПП на территориях курдской оккупации уже произошло утром в городе Ат-Таяна, где неизвестные расстреляли четырёх бойцов на улице и скрылись с места преступления.

Еще один рейд SDF проведен курдскими отрядами на севере провинции, на этот раз в деревнях Аль-Эзбет, Майзила. Местный источник в сети Twitter Muhammad Alyones сообщает, что в рейдах курдов сопровождают вертолеты международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

Информагентство Step News Agency передало сообщение о том, что ВВС Сирии совершили еще один боевой вылет на юге Идлиба. С воздуха по расположениям боевиков в предместьях города Кафр-Набаль были нанесены точечные удары. Информации о пострадавших боевиках на данный момент нет. Ранее самолеты Сирии атаковали боевиков в горном районе Джебаль Шахшабу на юго-западе Идлиба, нанеся удары по нескольким объектам, принадлежащим поддерживаемому Турцией «Национальному фронту освобождения» и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Twitter-канал Baladi News сообщает, что днем боевики SDF арестовали пятерых военнослужащих армии САР на востоке провинции. Сирийских солдат задержали по подозрению в организации взрывов в Ракке, которые произошли на прошлой неделе. Для курдских отрядов арестов военнослужащих правительственной армии было рискованным шагом, для урегулирования на восток Ракки выехала военная полиция.

Местный источник новостей в Twitter (@Raqqa_SL) передает, что на севере провинции у сирийско-турецкой границы загорелись поля у деревни Баер Ашек. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за поджог.

Провинция Хама

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают провоцировать боестолкновение с правительственными войсками. Днем джихадисты обстреляли из реактивной системы ведения залпового огня город Камхана на севере провинции, нацелившись на позиции правительственной армии, расположенные в городе. Информации о жертвах среди мирного населения пока что не поступало, правительственные войска открыли по позициям боевиков ответный огонь, как сообщает Twitter-канал Syria Watan News.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)