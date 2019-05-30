Главные новости 30 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 30 мая.

Режиссер Карен Шахназаров прокомментировал скандал в эфире программы «60 минут». Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ. Зеленский внес в Раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.

Сын известного оппозиционера и главреда «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший скрывается от призыва в армию. Сын главреда «Эха Москвы» Венедиктова скрывается от призыва в армию.

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Ровенской области, после падения загорелся. Разбившийся на Украине вертолет Ми-8 загорелся после падения.

Рособрнадзор призвал обращать внимание на здоровье участников ЕГЭ. Рособрнадзор призвал родителей не отправлять детей на ЕГЭ в плохом самочувствии.

Украинская армия провела учения близ Крыма Судя по снимкам, опубликованным Генштабом, ВСУ отрабатывали десантирование. Разведчики ВСУ похвастались фотографиями с учений вблизи Крыма.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила желание участвовать в досрочных парламентских выборах 21 июля. Савченко подтвердила, что будет участвовать в досрочных выборах в Раду.

В Ровенской области разбился вертолет Ми-8. На Украине в результате крушения вертолета погиб командир бригады ВСУ.

Диетологи из Великобритании назвали пять продуктов на завтрак, которые помогут продлить жизнь. Диетологи назвали пять продуктов на завтрак, продлевающих жизнь.

Антимонопольный комитет Украины известил правительство и администрацию президента об угрозе роста цен на бензин. Рост цен на бензин на Украине связали с Россией.