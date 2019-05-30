СМИ раскрыли план побега Порошенко с Украины

Киев, 30 мая. Экс-президент Украины Петр Порошенко готовит побег из страны. Бывший гарант купил билет в один конец в Великобританию, об этом сообщает портал elise.com со ссылкой на информированные источники.

По данным портала, Порошенко намерен вылететь в Соединенное Королевство, причиной такого путешествия указываются проблемы со здоровьем. При этом планирует ли Порошенко возвращаться на Украину, неизвестно. Вместе с экс-президентом Украины страну покидает и его супруга.

Кроме того, издание отмечает, что бывший глава Украины в настоящий момент не проживает в своем доме в селе Козино. В замке Порошенко со дня на день планируются обыски, пишет Infox со ссылкой на telegram-канал «Цыбуля». Местонахождение экс-президента Украины остается неизвестным.

Стоит отметить, что на Украине против Порошенко завели четыре уголовных дела. Экс-президента Украины обвиняют в узурпации судебной власти. Кроме того, против Порошенко возбуждено уголовное дело по статье о возможной госизмене. Причиной уголовного дела стала провокация ВМС Украины в Керченском проливе. Также бывшего главу Украины подозревают в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Ранее на сайте украинского президента появилась петиция с предложением объявить 20 мая государственным праздником — Днем освобождения страны от Порошенко.