Конюхов назвал книги, которые должен прочитать каждый

Санкт-Петербург, 30 мая. Российский путешественник Федор Конюхов рассказал, какие книги должен прочитать каждый образованный человек.

«Каждый человек должен в жизни прочитать «Робинзона Крузо» и Евангелие. Тогда он будет образованным», — заявил Конюхов в ходе выставки своих работ в Русском музее.

Путешественник отметил, что первой прочитанной книгой для него стал роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Конюхов рассказал, что это произведение читал его старший брат, что заставило будущего путешественника научиться читать.

«Ее читал старший брат, а читать мне вслух у него не было времени. Пришлось научиться читать самому», — вспомнил Конюхов.

Также путешественник поделился впечатлениями от открытия выставки его картин. Он пошутил, что во время шторма в океане думал о том, что ему необходимо выкарабкаться, «иначе будет посмертная выставка».

«Прежде всего я художник, а потом путешественник. Но так сложилось, что меня прежде знают как путешественника», — отметил Конюхов.

Конюхов рассказал, что делал наброски картин во время экспедиций, а сами работы создавал уже в Москве после путешествий. Русский музей, где открылась выставка художника, Конюхов назвал храмом.

Выставка работ Конюхова проходит в Русском музее с 28 марта по 12 июня. Путешественник закончил Бобруйское художественное училище по специальности «резчик-инкрустатор». Кроме того, он является членом Московского союза художников и скульпторов, а также почетным академиком Российской Академии художеств. На счету Конюхова более 3 тысяч картин.

Ранее сын Конюхова Оскар рассказал, что знаменитый путешественник готовится к трем новым экспедициям, на этот раз – воздушным. Конюхов планирует полет в стратосферу на воздушном шаре, двойной беспосадочный облет Земли на воздушном шаре и кругосветное путешествие на самолете, работающем на солнечных батарейках.