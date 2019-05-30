Форум «Россия — Африка: партнерство для развития» прошел в Торгово-промышленной палате РФ. ФАН-ТВ 

Международный Деловой Форум «Россия — Африка: партнерство для развития» проходит под руководством Торгово-промышленной палаты, мероприятие приурочено к празднованию Дня африканского единства. Форум проходит за полгода до большого события для российско-африканских отношений, первого в истории России одноименного саммита, под председательством президентов РФ и Египта.

«Посмотрите сколько кадров было подготовлено в вузах РФ, более 100 000 высококвалифицированных специалистов работает на Африканском континенте. Посмотрите, что Россия делает в Африке в сферах энергетики. Нельзя сказать, что Россия возвращается в Африку, она не уходила отсюда. Единственное, сегодня мы чувствуем, что Россия активизирует свое присутствие на континенте. Я уверен, что у африканцев есть большая надежда, мы с нетерпением ждем этот форум, это была инициатива президента РФ. Я уверен, что дружба, сотрудничество России и Африки — это не только залог стабильности для нашей планеты, но и залог процветания наших народов. Я верю в Россию», — сказал Анисет Кочофа, верховный комиссар Евразийской Организации Экономического Сотрудничества (ЕОЭС) по международному сотрудничеству.

«На этот форум мы привезли с собой задачу предложить нашим африканским партнерам услуги по проектированию, строению овощехранилищ и различных подсобных помещений, которые предназначены для хранения и переработки плодоовощной продукции. Мы знаем хорошо, что в Африке с этим серьезные проблемы: климатические, короткий временной ЛАГ для хранения продукции. Африканские партнеры уже были на наших действующих базах, осматривали оборудование, им очень понравилось. Мы ими и были сюда приглашены. Африканский континент очень заинтересован в экспорте продукции в РФ, и поэтому все вопросы, связанные с логистикой, хранением очень важны», — сказал Михаил Колчев, генеральный директор «Агромир 2011».

В рамкам форума представители компании RAvision 2030 привлекали партнеров из бизнеса для более точного доклада «Россия — Африка: общий взгляд в 2030 год». Доклад включает макроэкономические обзоры, анализ политических и экономических систем стран Африки, оценку рисков и будет представлен на осеннем саммите Россия-Африка, который состоится в Сочи 24 октября 2019 года.