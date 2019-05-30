Пользователи Сети выбрали имя для «безымянной» планеты Солнечной системы

Москва, 30 мая. Карликовая планета 2007 OR10 названа в честь китайского бога воды Гунгуна. Об этом сообщил профессор планетной астрономии Калифорнийского технологического института Майкл Браун.

Название для планеты было выбрано по итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 280 тысяч человек. По словам ученых, они были сильно удивлены повышенному вниманию общественности к выбору названия для планеты.

«Изначально в нем лидировал Вили, однако затем лидерство перехватил Гунгун. Я думаю, это подходящий выбор – это божество олицетворяло хаос, потопы и «качания» орбиты Земли», — пояснила астроном из обсерватории Джемини Меган Шуомб.

Транснептуновый объект 2007 OR10 был открыт американскими астрономами Майклом Брауном и Меган Шуомб в 2007 году. Первое время ученые были уверены, что открытый ими объект является небольшим «соседом» Плутона. Астрономы предполагали, что диаметр объекта не превышает 1,2 тысячи километров. Позднее ученые из Венгрии провели дополнительные наблюдения за объектом, выяснив, что его реальный диаметр превышает 1,5 тысячи километров. После этого открытия 2007 OR10 стал самой крупной «безымянной» карликовой планетой.

Кроме того, астрономам удалось обнаружить крупный спутник новой планеты, диаметр которого достигает порядка 250 километров.

Накануне российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели шестичасовой сеанс работы в открытом космосе за бортом МКС. После работы в открытом космосе космонавты забрали полотенце, которое висело на внешней стороне станции на протяжении десяти лет.