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Россия

Шестилетние близнецы погибли под колесами грузовика в Петербурге. ФАН-ТВ

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Двое шестилетних близнецов погибли, а их мать доставлена в реанимацию после ДТП во Всеволожском районе. Авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Морье. Автомобиль марки Nissan Note занесло на дороге. Водитель легкового автотранспорта, 45-летняя Марина Цирюлева, потеряла управление, и машину вынесло под грузовик. В результате сильного удара на месте погибли двое ее сыновей, шестилетние Егор и Матвей. Саму женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение. Мальчики погибли, несмотря на то, что находились в детских креслах и были пристегнуты. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи.

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Автор: Сергей Петров
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